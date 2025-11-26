Presentó cuotas fantasmas para lograr una jubilación de $306: Mujer será imputada por falsificación de documentos

Una diligencia de allanamiento realizada en San Vicente de Chilibre permitió a la Procuraduría General de la Nación ubicar a una mujer investigada por falsificación de documentos, presuntamente vinculada a un caso de fraude contra la Caja de Seguro Social (CSS).

De acuerdo con la investigación, el expediente se abrió en 2024 tras una querella de la CSS, que detectó inconsistencias en la documentación presentada por una asegurada que buscaba acceder a una pensión de vejez de B/.306.06. La mujer aseguró haber acumulado 254 cuotas laborales, respaldadas por supuestos empleos en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Desarrollo Laboral.

Sin embargo, un informe oficial reveló que 216 de esas cuotas no aparecen registradas en ninguna de las dos instituciones, por lo que se presume que la pensión habría sido obtenida con información falsa. Este hecho generó un perjuicio económico de B/.16,376.77 al sistema de pensiones.

Tras el allanamiento, los investigadores también recolectaron indicios adicionales que fortalecerán la causa penal. La mujer será presentada en las próximas horas ante un Tribunal de Garantías, donde se determinará la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos y las medidas cautelares correspondientes.

