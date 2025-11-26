Ordenan detención provisional a hombre acusado de violación agravada contra dos extranjeras en Isla Colón

La causa está relacionada con un hecho ocurrido el 22 de noviembre, en un local comercial en Isla Colón, donde presuntamente se cometió el delito.

La Personería de Isla Colón, en Bocas del Toro, logró que un juez de garantías ordenara la detención provisional de un hombre señalado por el delito contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de violación sexual agravada en perjuicio de dos mujeres extranjeras. La decisión se dio luego de que la Fiscalía presentara los elementos de convicción reunidos durante las primeras diligencias, desarrolladas junto a estamentos de seguridad, que sostienen su presunta participación en el hecho.

Durante la audiencia, el Tribunal consideró que la gravedad del caso justificaba legalizar la aprehensión, admitir la formulación del cargo y aplicar la medida cautelar más severa.

La investigación está relacionada con un incidente ocurrido el 22 de noviembre, dentro de un local comercial en Isla Colón, donde presuntamente se perpetró la agresión.

Hasta octubre de 2025, el Ministerio Público ha recibido 5,258 denuncias por diversos delitos sexuales, de estos, 592 se presentaron en la provincia de Bocas del Toro, constituyéndose como la cuarta provincia en donde se denuncian más delitos sexuales, según las cifras oficiales.

