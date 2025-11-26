Capturan a 4 de los 33 más buscados por pandillerismo en Panamá

Ciudad de Panamá/En operaciones coordinadas y con apoyo de la ciudadanía, la Policía Nacional ha confirmado la aprehensión de cuatro de los 33 delincuentes más buscados por delitos contra la seguridad colectiva en su modalidad de pandillerismo.

Las capturas se realizaron en distintos corregimientos del país durante las últimas 24 horas, luego de que se diera a conocer la lista de los 33 más buscados.

Detalles de las aprehensiones

Jimmy Guillermo Williams Levexier fue detenido por unidades del Servicio Policial Motorizado Lince en el corregimiento de Pacora , luego de que agentes notaran una actitud sospechosa durante un recorrido de rutina. Williams figuraba en la lista con una recompensa de $5,000 .

En Guna Nega, fue capturado Jeremías Amir Murillo Rodríguez, por quien se ofrecía una recompensa de $2,000.

Cristian Rueda, también señalado por pandillerismo, se entregó voluntariamente en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón. Su recompensa era de $2,000.

Finalmente, en Juan Díaz, fue aprehendido César Aarón De Gracia González, otro integrante de la lista de los más buscados, con una recompensa de $2,000.

Las autoridades confirmaron que continúan activas las operaciones para localizar a los 29 prófugos restantes.

Casi $400,000 en recompensas para combatir el crimen organizado

La Policía Nacional lanzó una iniciativa nacional con una bolsa de casi $400,000 en recompensas para obtener información que conduzca a la captura de los 33 individuos vinculados a pandillas, delincuencia organizada, narcotráfico y microtráfico.

Los montos más altos corresponden a los líderes de estructuras criminales más peligrosas:

Carlos Roberto Aguilar Becerra (“Roberth”): $100,000 — delincuencia organizada

Franklin Ariel Acevedo Zúñiga ("Franklin"): $75,000 — delincuencia organizada

Eduardo Felix Robinson ("Bubu"): $30,000 — pandillerismo

Aris Josúe Quintero ("Aris"): $20,000 — pandillerismo

Jean Carlo Valderrama ("Balin"): $20,000 — pandillerismo

El monto de 100 mil dólares por Carlos Roberto Aguilar Becerra, alias Roberth, es una de las recompensas más altas dadas por la Policía Nacional para la captura de una persona, superando la de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias Cholo Chorrillo, que fue de 50 mil dólares para el 2021.

Las recompensas de las 33 personas buscadas se dividen de la siguiente forma:

1 persona con recompensa de 100 mil dólares.

1 persona con recompensa de 75 mil dólares.

1 persona con recompensa de 30 mil dólares.

2 personas con recompensa de 20 mil dólares.

8 personas con recompensa de 10 mil dólares.

8 personas con recompensa de 5 mil dólares.

12 personas con recompensa de 2 mil dólares.

La Policía Nacional pide la colaboración ciudadana para la captura de estas personas que aparecen en su lista de más buscados.