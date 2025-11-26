Panamá será sede del World of Coffee 2026: expertos y productores del mundo se reunirán en el país

Además, durante estos días se celebrará en el país el Campeonato Mundial de Baristas 2026 , un evento que tradicionalmente se ha realizado en Europa y países de Asia como Japón y Dubái, y que por primera vez llegará a Latinoamérica.

En el Aeropuerto Internacional de Tocumen se realizó este miércoles el lanzamiento oficial del World of Coffee Panamá 2026, un evento que reunirá del 23 al 25 de octubre a expertos, productores, compradores y consumidores de café de todo el mundo. Con esta feria internacional, Panamá busca consolidarse como un referente global tanto en calidad cafetera como en la creación de espacios para negocios y cultura.

Los organizadores explicaron que se trata de un encuentro que integrará a todos los actores de la industria. Ricardo Koyner, presidente de la Asociación de Cafés Especiales, detalló que en el país se reunirán “todas las partes del sector café que existen en el mundo”, incluidos compradores, fabricantes de maquinaria, productores y amantes del café, provenientes de múltiples regiones.

Koyner destacó además que este encuentro permitirá fortalecer la posición del país en la industria.

Desde el sector privado, Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, resaltó el trabajo conjunto que hace posible un evento de esta magnitud. Aseguró que “una vez más demostramos cómo gobierno, empresa privada y caficultores nos unimos para asegurarnos de que un evento de talla mundial quede como los panameños sabemos hacer las cosas bien hechas”.

Arias explicó que la feria permitirá promover no solo el reconocido café Geisha, sino también otras variedades que Panamá produce con alta calidad. Además, durante estos días se celebrará en el país el Campeonato Mundial de Baristas 2026, un evento que tradicionalmente se ha realizado en Europa y países de Asia como Japón y Dubái, y que por primera vez llegará a Latinoamérica.

