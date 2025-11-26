Hallan cuerpo de un hombre en un canal de desagüe en una finca de Barú; tenía varios días desaparecido

El Sistema Nacional de Protección Civil recordó que aún se mantiene la estación lluviosa y se deben tomar las recomendaciones pertinentes para prevenir este tipo de tragedia.

Barú, Chiriquí/El Ministerio Público abrió una investigación para determinar las causas de la muerte de un ciudadano de 65 años, cuyo cuerpo fue encontrado ahogado en uno de los canales de desagüe de agua en la Finca Zapatero, distrito de Barú, provincia de Chiriquí.⁣

El hombre había sido reportado como desaparecido por sus familiares desde hacía varios días, hasta que fue localizado por residentes de la zona, quienes notificaron a las autoridades. Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) llegaron al lugar junto a paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento en el sitio.⁣

El Sistema Nacional de Protección Civil recordó que aún se mantiene la estación lluviosa y se deben tomar las recomendaciones pertinentes para prevenir este tipo de tragedia.

En lo que va del año, en la provincia han muerto al menos 16 personas por inmersión.

Información de Demetrio Ábrego

