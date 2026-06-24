Hospital Rafael Hernández en Chiriquí realiza simulacro de incendio para evaluar capacidad de respuesta

La actividad permitió medir los protocolos establecidos y reforzar el conocimiento sobre las acciones que deben ejecutarse antes, durante y después de un incidente de este tipo.

Chiriquí/El Hospital Regional Rafael Hernández, ubicado en David, Chiriquí, desarrolló un simulacro de incendio dentro de sus instalaciones con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta de pacientes, personal médico, administrativos y equipos de seguridad ante una eventual emergencia.

La actividad permitió medir los protocolos establecidos y reforzar el conocimiento sobre las acciones que deben ejecutarse antes, durante y después de un incidente de este tipo.

El Dr. William Corella, del Hospital Regional Rafael Hernández, explicó que este año se decidió realizar un ejercicio diferente a los simulacros anteriores, que generalmente estaban enfocados en movimientos sísmicos.

“Siempre han sido de sismos y este año decidimos hacer un simulacro de incendios, para darle otra tónica a los simulacros y para que los mismos funcionarios del hospital y los pacientes vayan viendo cómo debe ser la comunicación entre nosotros y los elementos de seguridad”, indicó Corella.

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Por su parte, el jefe del Cuerpo de Bomberos, José Luis Bandini, señaló que la respuesta durante el ejercicio se logró en un tiempo aproximado de cinco a seis minutos, considerado dentro de los rangos óptimos, aunque destacó que continúan trabajando para mejorar los accesos hacia esta zona.

Las autoridades indicaron que este tipo de ejercicios permiten identificar fortalezas y aspectos por mejorar, mediante evaluaciones posteriores que generan informes con recomendaciones para optimizar los protocolos de emergencia.

Con información de Demetrio Ábrego