Hospital Santo Tomas: renueva sala de urgencias en medio de creciente demanda de pacientes

En 2024 se registraron 53,245 atenciones; en 2025 la cifra aumentó a 54,145; y en el primer trimestre de 2026 ya se contabilizan 12,836 pacientes atendidos.

Ciudad Panamá/La creciente afluencia de pacientes en el área de urgencias del Hospital Santo Tomás, que en lo que va de 2026 supera los 200 casos diarios, se registra en un contexto de mejoras parciales en sus instalaciones, tras la reciente habilitación de una nueva sala de espera.

Las mejoras abarcan las áreas de admisión, triaje, consultorios y accesos al servicio, que presentan condiciones más funcionales en comparación con su estado anterior. Los trabajos incluyeron la construcción de seis cubículos en los baños, el revestimiento de paredes, el pulido de pisos, además de la instalación de 50 sillas nuevas y un televisor.

La intervención se ejecutó mediante un esquema de cooperación entre el sector privado y la administración hospitalaria, en el que empresas aportaron mobiliario y equipos, mientras que el hospital dispuso del personal para realizar las adecuaciones.

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El área de urgencias mantiene operativas sus unidades especializadas de Trauma y Cardiopulmonar, destinadas a la atención de pacientes en estado crítico. A esto se suma la incorporación de un tomógrafo de 64 cortes, que amplía la capacidad diagnóstica con estudios cerebrales, abdominales y cardiotorácicos.

El Ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo sostuvo que las mejoras impactan tanto en la atención a los usuarios como en las condiciones de trabajo del personal sanitario, en el marco de un proceso de modernización de infraestructuras a nivel nacional.

Así mismo, el titular de Salud insistió en la necesidad de establecer partidas específicas para el mantenimiento de las instalaciones públicas, con el fin de garantizar intervenciones oportunas y evitar deterioros mayores.

Por su parte, la dirección médica del Hospital Santo Tomás, encabezada por Luis Carlos Bravo, consideró que la remodelación representa un cambio significativo para los usuarios del servicio de urgencias, que en muchos casos llegan en condiciones de alta vulnerabilidad.

Las estadísticas del hospital reflejan la presión creciente sobre el servicio: en 2024 se registraron 53,245 atenciones; en 2025 la cifra aumentó a 54,145; y en el primer trimestre de 2026 ya se contabilizan 12,836 pacientes atendidos.

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