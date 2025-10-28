Huracan Melissa: Centro de Operaciones de Emergencia en Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé se mantiene activado

La Fuerza de Tarea Conjunta y los estamentos de seguridad continúan con el monitoreo permanente en las áreas vulnerables.

David, Chiriquí/Los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) de la comarca Ngäbe Buglé y de la provincia de Chiriquí se mantienen activados para atender las afectaciones provocadas por el paso indirecto del huracán Melissa, que ha generado fuertes lluvias, deslizamientos y daños en viviendas.

En la comarca Ngäbe Buglé, la gobernadora informó que las áreas más afectadas son Mironó y Nole Duima, donde se han reportado múltiples derrumbes y viviendas impactadas por las precipitaciones.

Puedes leer: Huracán Melissa baja a categoría 4 mientras golpea Jamaica

“Hoy en Nole Duima hay muchos deslizamientos en diferentes lugares. Estamos hablando de varios deslizamientos a nivel de la comarca por su geografía”, señalaron autoridades locales, quienes destacaron que personal del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y unidades de la Policía Nacional se encuentran en la zona brindando apoyo a las comunidades afectadas.

En la provincia de Chiriquí, las autoridades mantienen alerta roja en los distritos de Tierras Altas, Renacimiento y Barú, donde al menos 11 viviendas han resultado afectadas por inundaciones y deslizamientos.

La Fuerza de Tarea Conjunta y los estamentos de seguridad continúan con el monitoreo permanente en las áreas vulnerables, mientras el Centro de Operaciones de Emergencia reitera el llamado a la población a extremar las medidas de prevención, especialmente en comunidades cercanas a ríos, quebradas o laderas propensas a deslaves.