Evacúan a más de 130 personas en Barú por el desbordamiento del río Chiriquí Viejo

Las autoridades piden a la población mantenerse alerta, evitar acercarse a los ríos y quebradas, y evacuar hacia lugares seguros en caso de ser necesario.

Barú, Chiriquí/Agentes de Orden Público y de Desastres Naturales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) evacuaron a más de 130 personas, entre ellas niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, de las comunidades de Majagual y la barriada Los Sánchez, en el corregimiento de Baco, distrito de Barú, debido al desbordamiento del río Chiriquí Viejo.

De acuerdo con la entidad, los afectados fueron trasladados al Estadio Glorias Deportivas Baruenses, en Puerto Armuelles, que actualmente funciona como albergue temporal. El Senafront, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), brinda atención y asistencia a estas personas.

La institución mantiene comunicación permanente con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que continúa activo tras la emisión de la alerta roja en la región.

Puedes leer: Huracan Melissa: Centro de Operaciones de Emergencia en Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé se mantiene activado

El Senafront hace un llamado a la población que reside en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra a mantenerse alerta, evitar acercarse a los ríos y quebradas, y evacuar hacia lugares seguros en caso de ser necesario.

Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a las siguientes líneas:

* Sala de Atención Ciudadana de Progreso: 6980-6732

* Sala de Atención Ciudadana de Manaca: 6364-5252

* Sala de Atención Ciudadana de Puerto Armuelles: 6875-3958

* Sala de Atención Ciudadana de Río Sereno: 6980-6399