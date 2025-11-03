Huracán Melissa: Al menos tres puentes en Chiriquí se encuentran bajo evaluación tras múltiples afectaciones

Marco Di Bilio, director del MOP en Chiriquí, explicó que el puente sobre el río San Juan fue uno de los más afectados, tras ser golpeado por una cabeza de agua y el impacto de un árbol de gran tamaño.

Chiriquí/Al menos tres puentes en la provincia de Chiriquí se encuentran en evaluación y rehabilitación, luego de las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas en días recientes debido al paso indirecto del huracán Melissa y la onda tropical 37, así lo dio a conocer la Dirección Regional del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Indicó que se trabaja en la finalización de una estructura alterna construida previamente, que no sufrió daños mayores y podría habilitarse en los próximos días.

En el sector de Puerto Armuelles, los puentes de Sangrillo y Llano Bonito también presentan daños. Personal del MOP realiza labores de mantenimiento y rehabilitación con el objetivo de restablecer el paso vehicular lo antes posible. Las autoridades mantienen las inspecciones en otras estructuras para determinar el nivel de afectación y garantizar la seguridad de los usuarios.

Con información de Demetrio Ábrego