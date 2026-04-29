Hurto afecta a cooperativa en Penonomé; se llevan $4 mil de camioneta

El hecho ocurrió en una de las avenidas más transitadas de Penonomé, lo que ha generado preocupación entre residentes y comerciantes de la zona.

Penonomé, Coclé/Un hurto de aproximadamente 4 mil dólares se registró al mediodía en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, luego de que delincuentes rompieran el vidrio de una camioneta para sustraer el dinero.

De acuerdo con la información preliminar, el monto era transportado por un colaborador de una cooperativa, quien se encontraba realizando la entrega de una encomienda en una oficina de seguros del distrito. Durante ese lapso, el vehículo quedó estacionado, situación que fue aprovechada por los antisociales para violentar el vidrio y llevarse el efectivo.

El hecho ocurrió en una de las avenidas más transitadas de Penonomé, lo que ha generado preocupación entre residentes y comerciantes de la zona.

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Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre posibles sospechosos, mientras continúan las diligencias. Este caso se suma a otros hechos delictivos recientes en la provincia de Coclé, lo que incrementa la inquietud ciudadana por la seguridad.

Con información de Nathaly Reyes