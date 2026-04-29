Suspenden clases en IPT Omar Torrijos Herrera de Coclé por derrame de agroquímico que afectó a 25 estudiantes

Las autoridades indicaron que los pacientes serán sometidos a exámenes de laboratorio para determinar con mayor precisión las causas de la afectación.

Un grupo de estudiantes del IPT Omar Torrijos Herrera, ubicado en El Copé de Olá, provincia de Coclé, resultó afectado tras la presunta exposición a un agroquímico mientras realizaban labores de limpieza en un depósito del plantel.

De acuerdo con reportes preliminares, los alumnos presentaron síntomas como desmayos y vómitos, lo que obligó a su traslado inmediato a centros de salud.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que 25 estudiantes fueron atendidos en el sistema público y que todos se encuentran fuera de peligro, bajo observación médica.

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Del total de afectados, 15 fueron trasladados al Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, mientras que otros 10 recibieron atención en el Hospital Rafael Estévez, en Aguadulce. Según las autoridades, la afectación se produjo por la inhalación del químico.

Como medida preventiva, el Ministerio de Educación informó que las clases en el plantel serán suspendidas este jueves, mientras se realizan las evaluaciones correspondientes y se garantiza la seguridad de la comunidad educativa.

El Minsa indicó que los pacientes permanecerán bajo vigilancia médica durante las próximas 48 a 72 horas, ante la posibilidad de complicaciones respiratorias tardías asociadas a la exposición.

Durante la emergencia, se destacó la rápida reacción de docentes y compañeros, quienes colaboraron en el traslado de los afectados hacia los centros hospitalarios.