Icaza descarta riesgos por llegada de portaaviones de EEUU a Panamá y afirma no pasará por el Canal

Ante inquietudes por la presencia de este tipo de embarcaciones en un momento en que Estados Unidos participa en conflictos en Medio Oriente, el funcionario reiteró que no existe motivo de alarma para la población panameña.

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, aseguró que la llegada de un portaaviones y un destructor de Estados Unidos a aguas panameñas no representa ningún riesgo para el país, en medio de preocupaciones por el contexto internacional.

Según explicó, la presencia de estas embarcaciones forma parte de una travesía regular dentro de un recorrido más amplio por la región, previo a su despliegue.

“No hay de qué preocuparse. Esto forma parte de una travesía normal, como cualquier otro grupo de guerra que pasa por nuestro país”, afirmó.

El ministro detalló que las naves no cruzarán el canal de Panamá, debido a sus dimensiones, y continuarán su ruta hacia Sudamérica, con paradas en distintos países antes de retornar hacia Estados Unidos tras cruzar el estrecho de Magallanes.

Icaza indicó que se prevé que el buque permanezca en aguas cercanas a Panamá hasta el 1 de abril, para luego seguir su itinerario por la región.

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Contexto internacional y mensaje de calma

Ante inquietudes por la presencia de este tipo de embarcaciones en un momento en que Estados Unidos participa en conflictos en Medio Oriente, el funcionario reiteró que no existe motivo de alarma para la población panameña.

“No hay de qué preocuparse con esta travesía”, insistió, al tiempo que enfatizó que este tipo de movimientos son habituales dentro de las operaciones navales internacionales.

Defensa de los intereses del país

En otro tema, Icaza se refirió a la estrategia del Estado frente a procesos legales relacionados con Panama Ports Company, señalando que Panamá está preparado para defender sus intereses.

“Panamá se está preparando para defender los intereses del país y así lo haremos conforme a lo que establece el proceso arbitral”, sostuvo.

El ministro añadió que el Gobierno respetará los mecanismos legales en curso, mientras que la empresa involucrada también ejerce su derecho a presentar los recursos que considere.

Información de Elizabeth González