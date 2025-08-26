Idaan: Potabilizadora de Chilibre opera al 90% debido a falla en bomba; se realizan labores de reparación

Ciudad de Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la planta potabilizadora de Chilibre, está operando actualmente al 90% de su capacidad, hoy martes 26 de agosto.

Esta reducción se debe a una falla en una de las bombas de la estación de agua tratada, la cual está siendo atendida por especialistas del Idaan.

La potabilizadora de Chilibre es la más grande del país y es la principal fuente de distribución de agua potable de la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito.

Las labores de reparación están en curso y se espera que culminen en el menor tiempo posible. Mientras tanto, el suministro de agua potable podría verse afectado en zonas de Panamá y San Miguelito, especialmente en aquellos sectores más alejados de la red de distribución.

El Idaan hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice el agua de manera responsable, con el fin de minimizar los impactos en la población y garantizar que el menor número de usuarios resulte afectado durante este periodo.

La semana pasada, una falla en el sistema eléctrico en Panamá Norte sacó de línea a la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre la mañana del lunes 18 de agosto, informó el Idaan.

También el pasado domingo 17 de agosto, la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre restableció sus operaciones al 100%, luego de culminar los trabajos de instalación de una nueva compuerta inferior en la toma de agua cruda ubicada en el lago Alajuela.

Potabilizadora necesita modernización

Rutilio Villarreal, director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), en días pasados brindó detalles en Noticias AM y aclaró que la planta de Chilibre necesita una modernización urgente. “Esta planta, al igual que muchas del país, lleva décadas sin inversiones oportunas ni mantenimiento rutinario”. Para revertir esta situación, el IDAAN ejecuta un proyecto de 55 millones de dólares, que ya alcanza un avance del 90-92% en su primera fase. Esta incluye el reemplazo de compuertas, válvulas y tuberías en la fosa de succión del lago, así como la instalación de bombas nuevas que llegarán en noviembre.

La segunda fase, que iniciará en 2026, contempla la reforma total de la subestación eléctrica, con más de 35 años de operación y cero mantenimiento. Debido al tiempo de fabricación, los transformadores pueden tardar hasta 24 meses en llegar, lo que extiende los plazos. La tercera etapa será el cambio completo de componentes mecánicos e hidráulicos.