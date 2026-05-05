Idaan reanuda servicio de potabilizadora Centenario de Pacora tras fuga de cloro

Se indicó que en medio de la emergencia, el operador que manipulaba el sistema de cloración fue trasladado a un centro hospitalario, donde se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

Panamá/La planta potabilizadora Centenario de Pacora retomó sus operaciones luego de una interrupción causada por una fuga de cloro gas, situación que movilizó a unidades de emergencia y obligó a verificar las condiciones de seguridad del sistema.

De acuerdo con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el servicio fue restablecido tras comprobar que el proceso de cloración del agua funciona de manera adecuada.

“La planta potabilizadora Centenario de Pacora restableció operaciones, luego de comprobar que el proceso de cloración del agua funciona de manera adecuada y segura”, indicó la entidad en un comunicado.

Las autoridades también aseguraron que el agua distribuida cumple con los estándares de calidad exigidos. “El agua potable que se está distribuyendo a la comunidad cumple con los parámetros de calidad establecidos por las normas como indican las pruebas químicas realizadas por los especialistas de calidad de agua”, detallaron.

La emergencia se originó ayer lunes, por una fuga de cloro gas, la cual fue controlada por el Cuerpo de Bomberos de Panamá en horas tempranas. Tras la verificación de que no existía riesgo para la población, se procedió a reabrir la vía Panamericana al tránsito vehicular.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá controló la fuga de cloro gas (…) y procedió a abrir la vía Panamericana al tráfico tras comprobar que no existía riesgo alguno para la población”, precisa el comunicado.

👩‍🔧📢¡Atención residentes de Pacora!



🔧La planta potabilizadora Centenario de Pacora restableció operaciones, luego de comprobar que el proceso de cloración del agua funciona de manera adecuada y segura.



El agua potable🚰💧que se está distribuyendo a la comunidad cumple con los… pic.twitter.com/qRbZUc52Q1 — IDAAN (@IDAANinforma) May 5, 2026

El Idaan explicó que, al tratarse de un químico en estado gaseoso, el cloro se dispersó en el aire, lo que contribuyó a reducir el peligro en la zona.

Posteriormente, técnicos de la institución, junto con el proveedor del químico y el apoyo de los bomberos, realizaron los ajustes necesarios al sistema antes de retomar el funcionamiento habitual de la planta. “Realizaron los ajustes y posteriormente las pruebas confirmando que el sistema ya trabaja normalmente”, anunciaron.

En medio de la emergencia, el operador que manipulaba el sistema de cloración fue trasladado a un centro hospitalario, donde se confirmó que se encuentra fuera de peligro.