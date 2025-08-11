Suspenderán suministro de agua en San Félix, en Chiriquí, por trabajos de mantenimiento, anuncia Idaan

Miles de residentes de Chiriquí se verán afectados por la interrupción del servicio durante ocho horas.

Chiriquí/Los habitantes de San Félix, Las Lajas, Lajas Adentro y comunidades aledañas en la provincia de Chiriquí deberán prepararse para quedarse sin agua potable durante ocho horas este martes 12 de agosto.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció que realizará trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora de San Félix, lo que generará la suspención del suministro de agua desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Las labores programadas incluyen trabajos eléctricos, limpieza y remoción de sedimentos en las instalaciones de la planta, trabajos que son necesarios para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema de distribución de agua potable en la región.

Ante esta situación, el Idaan recomendó a los residentes de las zonas afectadas tomar las medidas preventivas necesarias para el abastecimiento de agua durante el período de suspensión. La entidad señaló que el restablecimiento del servicio será gradual una vez que concluyan los trabajos de mantenimiento.