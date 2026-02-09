Ifarhu: Más de 10 mil aspirantes en convocatoria del programa de apoyo económico para personas con discapacidad

Para conocer el estado de sus solicitudes, los aspirantes deberán ingresar al sitio web de la institución utilizando la contraseña asignada al momento de completar el proceso de inscripción.

Ciudad de Panama/Un total de 10,996 aspirantes fueron atendidos por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) durante la reciente convocatoria del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad, lo que refleja un alto nivel de interés a escala nacional por este beneficio.

Durante el período de inscripción, estudiantes provenientes de centros educativos oficiales y particulares, en los niveles de primaria, premedia, media y universitaria, realizaron su registro de manera virtual a través del portal institucional www.ifarhu.gob.pa.

El Ifarhu informó que los resultados de esta convocatoria serán anunciados próximamente. Para conocer el estado de sus solicitudes, los aspirantes deberán ingresar al sitio web de la institución utilizando la contraseña asignada al momento de completar el proceso de inscripción.