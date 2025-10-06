Ifarhu: Se inicia segundo pago del PASE-U en Colón

Durante la jornada, estuvo presente el director nacional del Ifarhu, Carlos Gordoy, quien destacó que el proceso se desarrolló “con total normalidad” en este punto del país.

Colón/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) inició el segundo pago del año 2025 del programa PASE-U en la provincia de Colón, beneficiando a alrededor de 57,717 estudiantes del sector público y particular, con un monto total de $6.2 millones.

Durante la jornada, estuvo presente el director nacional del Ifarhu, Carlos Gordoy, quien destacó que el proceso se desarrolló “con total normalidad” en este punto del país.

El pago por tarjeta se va a hacer en la medida en que se está haciendo la programación. Es más, aprovecho la oportunidad para anunciar que la próxima semana se va a estar pagando Panamá Oeste y la provincia de Veraguas”, indicó Gordoy.

El funcionario detalló que este desembolso tiene un impacto directo en distintos ámbitos del país. “Creo que esto impacta directamente la economía, el talento estudiantil, impacta la familia, la motivación. Esto representa una oportunidad significativa”, expresó.

Asimismo, precisó que para las personas que cobran este beneficio por tarjeta, el pago se realizará de forma progresiva conforme avance el cronograma de trabajo establecido por la institución.

Para la próxima semana estaremos haciendo efectivo este pago del beneficio del Pase U en las provincias de Panamá Oeste y Veraguas”, reiteró Gordoy.

En la provincia de Colón este pago se dará desde hoy lunes 6 de octubre hasta el viernes 17 de octubre, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Paralelamente, el Ifarhu también emite pagos en la provincia de Darién; se realizarán del lunes 6 de octubre al miércoles 15 de octubre; mientras que en esa provincia, pero en el área de Tortí, Chepo, los pagos serán el lunes 6, martes 7, miércoles 8, jueves 9 y el martes 14 de octubre.

El Ifarhu informó que al momento de cobrar el beneficio deben presentar:

La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad), ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:

Una (1) copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

Con información de Néstor Delgado.