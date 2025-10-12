Ifarhu continúa con pago de PASE-U este lunes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que este lunes 13 de octubre continuará la entrega de cheques del segundo pago del programa PASE-U, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media en distintas regiones del país.

En la provincia de Colón, las entregas se realizarán en San José del General; mientras que en Darién tendrán lugar en los distritos de Pinogana y Chepigana.

En Veraguas, el Ifarhu informó mediante un comunicado emitido este domingo que los pagos fueron suspendidos temporalmente en algunas escuelas debido a las condiciones climáticas adversas. Los planteles afectados son Bahía Honda, Rodolfo Reyes y Pajaron, donde las entregas se reanudarán los días viernes 17 y sábado 18 de octubre de 2025.

En el caso de Panamá Oeste, la entrega continuará con normalidad este lunes en los sectores de Vista Alegre y Vacamonte (Arraiján), así como en San Carlos.

El Ifarhu recordó que los beneficiarios deben presentar cédula vigente del estudiante y del acudiente. En caso de que el acudiente no pueda asistir, deberá enviar una nota de autorización firmada, junto con la copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.