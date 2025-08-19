Ifarhu suspende recepción de documentos para el crédito educativo

Ciudad de Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó hoy la suspensión inmediata de la recepción de documentos para el Programa de Crédito Educativo, a partir de este jueves 14 de agosto.

La medida, según detalló la institución, responde al cierre de la fase de entrega de solicitudes, con el objetivo de iniciar las etapas de verificación, evaluación y análisis de las aplicaciones recibidas. Este paso es clave para garantizar un proceso transparente, justo y equitativo para todos los aspirantes.

"El cierre de la recepción de documentos nos permite avanzar en la revisión rigurosa de cada solicitud. Queremos asegurar que todos los participantes sean evaluados bajo los mismos criterios y con total transparencia", indicó el Ifarhu en sus redes sociales.

Ifarhu recordó que cualquier actualización sobre el cronograma, incluyendo nuevas fechas para la entrega de documentación o resultados del proceso, será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales: su página web, redes sociales y medios de comunicación autorizados.

Se exhortó a los estudiantes y postulantes a mantenerse informados y evitar compartir rumores o información no verificada. El Ifarhu reiteró su compromiso con el acceso equitativo a la educación superior mediante el apoyo financiero a través del Crédito Educativo.