Director del IMA reafirma retiro del arroz con mal olor y ofrece cambio gratuito

Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó que ha retirado del mercado 600 quintales de arroz con mal olor detectado en ferias de Panamá, Chorrera y áreas rurales, y reiteró que cualquier persona que haya adquirido el producto puede acercarse a cualquiera de sus sedes para cambiarlo sin costo alguno. Así lo informó Nilo Murillo, director del IMA, durante una entrevista en Noticias AM, donde detalló las acciones tomadas tras las quejas de consumidores sobre el olor y sabor del grano.

Murillo explicó que el problema no radica en que el arroz no sea apto para el consumo, sino en un fallo durante el almacenamiento.

“El arroz tiene un olor característico según la variedad, pero en este caso, factores como la humedad, el clima y el tiempo de guardado en los silos transformaron el aroma, volviéndolo más fuerte y desagradable”, detalló. Aclaró que este olor no proviene de cucarachas, como se ha especulado, sino de condiciones de humedad prolongada en el almacenamiento, un fenómeno conocido como “olor a guardado”.

Desde que se detectó el problema hace una semana, el IMA activó un protocolo de control de calidad reforzado. “Identificamos los lotes afectados en Panamá Centro y La Chorrera, y ordenamos su inmediata retirada de las ferias. Lamentablemente, ya se habían vendido algunas bolsas, pero estamos haciendo el cambio sin costo para no afectar a las familias”, afirmó Murillo.

Cambio inmediato y responsabilidad compartida

El director del IMA hizo un llamado a los ciudadanos: “Si tienen el arroz con ese olor fuerte, acérquense al instituto o a cualquiera de nuestros puntos de atención. Lo cambiamos sin preguntas. Es una cuestión de responsabilidad con el consumidor”. Aseguró que la industria molinera es la encargada de reponer el producto, ya que el IMA no asume pérdidas por fallas ajenas a su operación.

Murillo también abordó las polémicas importaciones de arroz, un tema recurrente entre productores y autoridades. Aclaró que Panamá produce alrededor de 5.5 millones de quintales de arroz pilado al año, pero el consumo nacional supera los 9 millones, lo que hace necesaria la importación.

Destacó que algunas importaciones anunciadas no se concretarán, y que otras, realizadas legalmente por molineras privadas bajo la Ley 47, no afectan el abastecimiento del IMA. “La cadena productiva no tiene que autorizar las importaciones del IMA. Ese mito debe desaparecer. Mi obligación es garantizar arroz a precios justos para 510 mil personas que acuden mensualmente a nuestras ferias”.

Futuro del IMA

Murillo adelantó que el IMA trabaja en un proyecto para construir silos propios y sistemas de empaque, lo que permitiría mayor control de calidad y reduciría la dependencia de terceros. “Queremos tener nuestro propio sistema: comprar al productor, almacenar, empaquetar y vender. Eso acabaría con muchos problemas”.

Además, se estudia un sistema de códigos QR en las bolsas, vinculados a la cédula, para distribuir el arroz a través de supermercados y eliminar las largas filas en las ferias.

“Esto no es un programa de regalos. La gente paga. Y además, apoyamos a más de 70 productores nacionales. El IMA no solo vende arroz, impulsa la economía local”, concluyó Murillo.