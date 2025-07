IMA retiró el arroz que 'no tenía olor agradable'; anuncian cambios sin costo para consumidores

Panamá/Si compraste arroz con mal olor en una feria del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), podrás cambiarlo en las agroferias y agrotiendas de la entidad. Así lo confirmó el director del IMA, Nilo Murillo, tras las denuncias de consumidores que circularon en redes sociales.

Murillo explicó que se trató de un lote reducido de entre 600 y 700 quintales de arroz, dentro de las más de 923 mil quintales vendidos por la institución en todo el país. Aunque el producto era apto para el consumo, presentó un olor desagradable, lo que generó malestar entre los compradores.

"En realidad no era algo que no se podía comer, sino que no tenía un olor agradable", precisó.

Decidimos que se hiciera el cambio sin costo para el consumidor en todas las tiendas y agroferias del IMA. A su vez, los molinos nos reemplazarán el producto para evitar pérdidas económicas a la institución”, aseguró Murillo.

El funcionario detalló que los reclamos ya han sido atendidos en puntos como el silo de San Miguelito y La Chorrera, y reiteró que los consumidores pueden acudir a cualquier feria o tienda para hacer el cambio. Incluso, si el paquete ya fue abierto, podrá ser reemplazado siempre que contenga arroz en su interior.

"Lo que no puedo aceptar es que me lleguen con cuatro cartuchos vacíos, porque ahí no tengo cómo justificarle al molino que debe hacer el cambio. Hay que entender que existe un proceso legal que debemos cumplir”, planteó Murillo.

Posibles causas del mal olor

Murillo justificó el problema señalando que pudo deberse a la variedad del grano, la humedad del clima y las condiciones de almacenamiento, factores que generan un aroma particular similar al del llamado arroz fututiado de campo.

“Estas son cosas que pueden pasar con la materia prima, pero insistimos: el arroz sí es arroz y es apto para consumo”, puntualizó.

Cantidad devuelta y próximos pasos

Hasta la fecha, el IMA reporta la devolución "entre 80 y 150 bolsas, lo que equivale aproximadamente a 400 libras”, dijo el funcionario.

El director aseguró que la mayoría de los sacos comprometidos ya fueron retirados de las galeras y que en los próximos días se dará una solución definitiva a los pocos consumidores que aún presenten quejas.

Con información de Jocelyn Mosquera.