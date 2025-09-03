Implementan regulación para el transporte nocturno de ganado en Coclé

La medida busca garantizar mayor seguridad vial, control sanitario y trazabilidad de las reses que se movilizan durante la noche.

Coclé, Panamá/Autoridades agropecuarias y de seguridad anunciaron la entrada en vigencia de una nueva regulación para el transporte nocturno de ganado en la provincia de Coclé. La disposición establece que el movimiento de reses durante la noche solo podrá realizarse en un horario restringido y bajo estrictos requisitos de control.

Según lo indicado, el traslado de animales entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. deberá contar con guías oficiales de movilización y sellos de seguridad colocados en cada res, los cuales permitirán garantizar la trazabilidad y la propiedad del ganado durante todo el recorrido. Estos documentos serán expedidos únicamente por las autoridades competentes y deberán presentarse en caso de ser solicitados en retenes o inspecciones.

La medida busca atender dos preocupaciones principales. Primero, la seguridad vial, ya que el transporte de reses en horas de oscuridad ha estado vinculado a accidentes de tránsito y situaciones de riesgo tanto para los conductores como para los animales. Segundo, la prevención del hurto pecuario, pues la movilización sin registro oficial facilitaba el robo y la comercialización ilegal de ganado.

Además, se contempla que el incumplimiento de estas normas conlleve sanciones económicas y la posible retención de los animales hasta que se verifique su procedencia legal.

Ganaderos de la región han mostrado opiniones divididas, mientras algunos consideran que la medida ayudará a proteger su inversión y mejorar el orden, otros señalan que puede encarecer el proceso de transporte por la necesidad de cumplir nuevos trámites y tiempos más limitados.

Las autoridades, por su parte, destacaron que esta regulación forma parte de un plan más amplio para modernizar la trazabilidad del ganado en Panamá, que incluye controles sanitarios, vacunación y registros digitales que permitan dar seguimiento al movimiento de cada res en el país.

Con la puesta en marcha de estas disposiciones, se espera reducir significativamente los delitos asociados al sector y mejorar la seguridad de los traslados nocturnos en Coclé y, eventualmente, extender la medida a otras provincias con alta producción ganadera.

Puede interesar: MIDA hace llamado a los productores para prevenir casos rabia paralítica bovina en Coclé

Información de Nathali Reyes