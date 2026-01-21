Imponen detención provisional a hombre por agredir a jueza de paz y a funcionario en Las Tablas

El incidente se registró dentro de las oficinas de la jueza comunitaria, cuando el ciudadano ingresó al despacho y comenzó a mostrar una actitud alterada, insistiendo en confirmar si la funcionaria continuaba ejerciendo sus funciones como jueza de paz.

A solicitud de la Fiscalía Regional de Los Santos, un hombre fue imputado y se le impuso detención provisional por el delito de lesiones personales en perjuicio de dos funcionarios, tras un hecho violento ocurrido el pasado 20 de enero de 2026 en la Casa de Paz de Las Tablas.

De acuerdo con el testimonio de la jueza afectada, aunque inicialmente el comportamiento del hombre no parecía representar un riesgo, la situación escaló de forma repentina.

“Me hice a un lado; el señor insistía preguntando si yo continuaba siendo la juez de paz y yo le dije: ‘Sí, señor, yo soy la juez de paz’. Él estaba un poco alterado, pero nada así de qué preocuparse, que me diera a mí una luz de que yo tenía que salir corriendo”, relató la funcionaria.

Minutos después, el hombre se levantó de manera agresiva y lanzó un golpe directo a la cabeza de la jueza. Aunque intentó esquivarlo, fue golpeada en la cabeza y en una mano. El ataque continuó y un funcionario de otra jurisdicción, que se encontraba en el despacho, intervino para auxiliarla, siendo quien resultó con las lesiones más severas.

La jueza destacó que la intervención de su compañero evitó consecuencias mayores.

Le doy gracias a Dios que él se encontraba ahí. Él sí se llevó la peor parte porque él está bastante agredido por parte de este ciudadano”, señaló.

Preocupación por seguridad en despachos de jueces de paz

El hecho ha generado preocupación entre la comunidad y reabierto el debate sobre la seguridad en los despachos de jueces comunitarios, donde frecuentemente se atienden casos que involucran a personas en estado alterado o en conflicto.

Tras el incidente, se hizo un llamado a las autoridades responsables del sistema de jueces comunitarios para reforzar las medidas de seguridad, incluyendo la presencia de agentes de la Policía Nacional en estas instalaciones.

Las autoridades informaron que el agresor será puesto a disposición de las instancias judiciales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.