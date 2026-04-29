Impulsan la alimentación saludable con menú bajo en azúcar en 95 centros infantiles

🍛 La dieta que reciben los pequeños consiste en alimentos nutritivos, frescos y mínimamente procesados. En estos centros los niños reciben hasta el 70% de su ingesta diaria, lo que contribuye a su desarrollo físico y cognitivo. 🍛 Mides lidera la creación de lineamientos técnicos que estandarizarán la alimentación infantil en centros públicos y privados a nivel nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 2,456 niños y niñas que asisten a 95 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) reciben menús balanceados y bajos en azúcar, como parte de la estrategia del Ministerio de Desarrollo Social para fomentar hábitos saludables desde los primeros años de vida.

Según la programación nutricional, los infantes obtienen hasta el 70% de su ingesta alimentaria diaria en estos centros, lo que impacta directamente en su desarrollo físico y cognitivo.

La alimentación se diseña conforme a las recomendaciones del Ministerio de Salud, tomando como base las guías alimentarias nacionales para la primera infancia. La dieta incluye verduras, frutas, yogur, carnes, legumbres, sopas, purés y ensaladas, priorizando productos frescos y mínimamente procesados. Además, los centros ofrecen desayuno, merienda, almuerzo y una segunda merienda.

Los resultados reflejan un impacto positivo. En el segundo informe de evaluación nutricional (agosto-diciembre de 2025), que abarcó a 1,555 niños entre 1 y 4 años, el 97 % presentó un estado nutricional normal, mientras que el 3 % registró algún grado de bajo peso.

El programa es supervisado por la Dirección Nacional de Servicios de Protección Social (Dispros), que garantiza que los menús sean adecuados a la edad y necesidades de cada niño.

De forma paralela, el Mides avanza en la elaboración de lineamientos técnicos nacionales para los servicios de alimentación en los Caipi, con el apoyo del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Este documento establecerá estándares sobre manejo, preparación y distribución de alimentos, así como la capacitación del personal y el respeto a la pertinencia cultural, especialmente en comunidades indígenas.

Se prevé que estos lineamientos, actualmente en fase de revisión y redacción, sean adoptados mediante resolución ministerial y se conviertan en referencia obligatoria a nivel nacional.

Impacto en las familias

Para los padres, los beneficios ya son visibles. José Sierra, padre de una niña beneficiaria, destacó la calidad del servicio y su impacto en el bienestar de su hija.

“Sé que está recibiendo una alimentación saludable, baja en azúcar, grasas y sodio. Eso me da tranquilidad como padre”, expresó.

También señaló que ha notado cambios positivos en su comportamiento y bienestar, destacando la importancia de formar hábitos saludables desde la infancia.

Fortalecimiento del programa

El Mides también desarrolla capacitaciones continuas al personal de los centros y, por primera vez, realizó una evaluación anual del estado nutricional de niños entre ocho meses y cuatro años.

Con base en estos resultados, se han ajustado los menús según necesidades individuales y contexto cultural. Además, se avanza en una segunda medición antropométrica.

Especialistas coinciden en que estas acciones son clave. Nutricionistas del Mides y del Ministerio de Salud destacan que fomentar una alimentación saludable desde edades tempranas ayuda a prevenir problemas como la obesidad y fortalece el desarrollo integral.

Actualmente, el programa atiende a más de 2 mil niños en todo el país, con costos accesibles para las familias, lo que refuerza su impacto social y alcance.