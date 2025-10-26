Impulsan proyectos de economía verde y canal turístico interoceánico entre Darién y provincias centrales

El primero, denominado Economía Verde para la provincia de Darién, tiene como objetivo reconvertir la economía local, afectada por la disminución del tránsito de migrantes, hacia un modelo sostenible que aproveche la riqueza natural y cultural de la zona.

Ciudad de Panamá, Panamá/Dos proyectos impulsados con fondos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en coordinación con la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), buscan fortalecer el desarrollo sostenible del país a través de iniciativas de turismo y economía verde en las regiones de Darién y las provincias centrales.

El primero, denominado Economía Verde para la provincia de Darién, tiene como objetivo reconvertir la economía local, afectada por la disminución del tránsito de migrantes, hacia un modelo sostenible que aproveche la riqueza natural y cultural de la zona. Darién, considerada una de las mayores reservas de biodiversidad del país, alberga además a cuatro grupos étnicos que forman parte esencial de su identidad.

El proyecto contempla alianzas entre los municipios de La Palma, Pinogana y Chepigana junto a organismos internacionales para fomentar la capacitación, la integración tecnológica y la promoción de la cultura darienita. Actualmente, la provincia cuenta con infoplazas en los tres municipios y se desarrollan programas de formación en temas de higiene, vestimenta tradicional y reconocimiento cultural.

Por su parte, la iniciativa Central Zone (Zona Central) abarcará 32 municipios de las cuatro provincias centrales, con el propósito de potenciar su oferta turística mediante la promoción de las fiestas típicas, la cultura local y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Además, se proyecta la construcción de un aeropuerto central en Santiago de Veraguas, lo que permitiría conectar las rutas turísticas desde la ciudad de Panamá con otras regiones del país y consolidar un canal turístico interoceánico entre el Caribe y el Pacífico.

Según autoridades, para garantizar el éxito de ambas iniciativas será fundamental la participación coordinada entre el gobierno y el sector privado, asegurando que el desarrollo económico vaya de la mano con la sostenibilidad ambiental y la inclusión social.

Con información de Jorge Quirós