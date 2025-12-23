Inadeh ampliará su oferta formativa con 8,600 cursos a nivel nacional en 2026

Para el primer período formativo, que iniciará formalmente el próximo 12 de enero, la institución impartirá 3,000 cursos.

Ciudad de Panamá/El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) anunció que para el año 2026 tiene prevista la ampliación de su oferta académica con 8,600 cursos en todo el país, como parte de su estrategia para fortalecer la capacitación técnica y mejorar la empleabilidad.

Para el primer período formativo, que iniciará el próximo 12 de enero, la institución impartirá 3,000 cursos en distintos centros de formación a nivel nacional.

La directora general del Inadeh, Yajaira Pittí, explicó que se está trabajando en la activación de nuevos cursos en áreas clave como equipo pesado y construcción.

“Estamos trabajando en poder activar, en lugar de un centro de formación, tres o cuatro cursos de equipo pesado y de construcción. Vamos a activar el doble, de manera tal que tengamos disposición para todos los interesados y con el beneficio adicional de que vamos a poner a disposición de la mayoría de las empresas contratistas, inmediatamente, el listado de egresados de los cursos”, indicó.

La institución detalló que, como parte de esta ampliación, se incorporarán 22 programas nuevos de larga duración, con una extensión de más de cuatro meses, así como 20 cursos cortos con cargas horarias de 40, 60 y 80 horas.

Por su parte, el director de Formación Profesional y Capacitación del Inadeh, Asdruval Ulloa, señaló que la expansión de la oferta estará enfocada en áreas con alta demanda laboral, entre ellas logística, agro, industria, tecnología de la información y turismo.

“Nosotros estamos enfocados principalmente en cursos de programación web, programas de asistentes en tecnologías virtuales, áreas de gastronomía y, principalmente, en turismo, como el programa de guía general de turismo, donde las personas que se formen obtendrán automáticamente la licencia de la Autoridad de Turismo de Panamá”, explicó Ulloa.

El Inadeh informó que el proceso de inscripción para estos cursos iniciará el 5 de enero de 2026.

Con información de Jorge Quirós