Inadeh y Canadá impulsan programa para fortalecer la agricultura sostenible y el emprendimiento en comunidades rurales

Ciudad de Panamá/El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), con el apoyo técnico del Gobierno de Canadá a través del Tratado de Libre Comercio Panamá–Canadá, pondrá en marcha un programa piloto orientado a fortalecer la formación en agricultura sostenible y emprendimiento en comunidades rurales del país, con especial énfasis en mujeres indígenas de la provincia de Darién.

El proyecto contempla dos fases de ejecución.

Primera fase

Se desarrollará del 13 al 17 de octubre en Ciudad de Panamá, donde 96 instructores del Inadeh recibirán capacitación en temas de agroecología y desarrollo de negocios rurales.

Segunda fase

Programada del 2 al 4 de diciembre, incluirá un taller práctico con un grupo piloto de 10 mujeres indígenas en Darién, quienes también realizarán una visita a una finca liderada por mujeres en La Chorrera, seleccionada como modelo de emprendimiento exitoso.

Darién es una de las provincias con mayores índices de pobreza multidimensional en Panamá, por lo que esta iniciativa busca generar oportunidades reales de desarrollo económico y social, mediante la formación práctica y el fortalecimiento de capacidades locales, promoviendo al mismo tiempo la inclusión y el empoderamiento femenino.

Además del Inadeh y el Gobierno de Canadá, en el proyecto participan el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), la Embajada de Canadá en Panamá, y la empresa internacional Globally Cool, contratada por Cowater, organismo canadiense encargado de la ejecución de la asistencia técnica.