Misión Patitas realizará jornada de esterilización masiva en Metetí el próximo 18 y 19 de octubre

Durante la jornada se atenderán perros y gatos desde las seis semanas de vida, incluyendo hembras preñadas, en celo o en postparto.

Danna Durán - Periodista
13 de octubre 2025 - 15:39

Metetí, Darién/El sábado 18 y domingo 19 de octubre se realizará una gran jornada de esterilización veterinaria en el Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda, ubicado en Metetí, provincia de Darién, con capacidad para atender hasta mil mascotas, entre perros y gatos.

La actividad forma parte de los esfuerzos de Misión Patitas, una iniciativa del Despacho de la Primera Dama de la República, en conjunto con otras organizaciones.

El objetivo de esta jornada es reducir el abandono y el maltrato animal, así como promover la salud pública y el bienestar de las comunidades a través del control responsable de la población canina y felina.

Durante la jornada se atenderán perros y gatos desde las seis semanas de vida, incluyendo hembras preñadas, en celo o en postparto.

Además de la cirugía de esterilización, cada mascota recibirá:

  • Analgésico
  • Antibiótico
  • Vitamina
  • Desparasitante
  • Limpieza de oídos
  • Repelente contra pulgas y garrapatas

Los costos son simbólicos: $5 para gatos, $15 para perros criollos, y desde $45 para perros de raza.

Para participar, los interesados deben reservar su cupo con anticipación escribiendo al WhatsApp 6148-4145, indicando su nombre, lugar de procedencia, especie (perro o gato) y la cantidad de cupos requeridos. Se atenderán únicamente mascotas previamente agendadas, y no se recibirán llamadas ni mensajes de voz.

Entre los requisitos se solicita que las mascotas cumplan:

  • Ayuno de 6 horas antes del procedimiento.
  • Gatos: deben presentarse en fundas o en kennels.
  • Perros: deben acudir con collar y correa.

