Gobernadora Mayín Correa rechaza cambios al programa 'Armas por Comida'

Durante una reunión de la subcomisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, expresó su rechazo a varios puntos del proyecto de ley que propone modificar el programa “Armas por Comida”, impulsado por el diputado José Pérez Barboni.

Correa se mostró enérgica al defender la forma en que actualmente funciona el programa, al considerar que las modificaciones planteadas podrían afectar su efectividad y el carácter confidencial con que se realiza.

“Ese es un programa muy discreto, no se le pide nombre, pero ahí se pedía la cédula. Tampoco me convence que se vaya a usar dinero en efectivo para pagar. Nosotros no usamos efectivo, por miles de razones”, advirtió la gobernadora.

La funcionaria explicó que la entrega de armas debe mantenerse bajo un sistema anónimo y seguro, para no desalentar la participación ciudadana. Según dijo, pedir la cédula a las personas que entregan armas podría convertir el programa en una “cacería”, alejando a quienes desean colaborar.

“Si yo digo: ‘señora, deme su cédula para pagarle’, ya la tengo amarrada. Eso no funciona”, subrayó Correa, insistiendo en que los incentivos deben darse en bonos o vales que puedan usarse para adquirir comida, medicinas y artículos esenciales, y no en dinero en efectivo.

Durante la sesión también participó Juan Antonio Herrera, director de Asuntos Institucionales de Seguridad Pública, quien respaldó los señalamientos de la gobernadora y explicó cómo se da el proceso de destrucción de las armas una vez entregadas.

Herrera precisó que los cañones son cortados y las municiones incineradas de inmediato, garantizando que el material no vuelva a circular.

Al cierre de la reunión, la gobernadora logró que se eliminaran algunos puntos del proyecto, entre ellos, la solicitud de cédula a los participantes, uno de los aspectos más cuestionados por las autoridades.

El debate sobre el futuro del programa “Armas por Comida” continuará en la Asamblea Nacional durante los próximos días.

Información de Elizabeth Gonzálesz