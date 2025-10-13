Simulacro de evacuación moviliza a miles en el interior del país

Este simulacro tiene como objetivo evaluar los tiempos de respuesta de los estamentos de seguridad y verificar los protocolos de evacuación de la población ante una emergencia real.

Este lunes se llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional de Evacuación en el interior del país, donde estamentos de seguridad, planteles educativos, instituciones públicas y empresas privadas participaron en una jornada que simuló una situación de emergencia real.

En el Centro Educativo Papa Francisco, ubicado en la ciudad de Chitré, se realizó la evacuación de más de 2,000 personas, ya que en ese momento se desarrollaban distintos actos escolares.

Marcos Santana, coordinador del simulacro, explicó que este tipo de ejercicios permite evaluar la efectividad de los planes de gestión de riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

“Con la población que tenemos dentro del centro educativo, esta actividad nos permite conocer hasta qué punto nuestro plan es bueno y efectivo”, señaló Santana.

Por su parte, Moisés Tristán, del Sinaproc de Herrera, reconoció que aún existen aspectos por mejorar.

“Hay un pequeño déficit, pero justamente para eso se hacen estos ejercicios, para seguir avanzando en la reducción del riesgo”, manifestó.

Los participantes contaron que al sonar la primera alarma debían levantarse de sus asientos y dirigirse rápidamente hacia el punto de encuentro, que en este caso fue la plazoleta del colegio.

En La Chorrera, el ejercicio se realizó en el Centro Educativo La Doradilla del Espino, donde 237 personas, entre estudiantes, docentes y personal administrativo, fueron evacuadas de los salones de clases.

Durante el simulacro, los participantes se agacharon y cubrieron la cabeza al sonar la primera alarma; con el segundo aviso, abandonaron los salones y se dirigieron a un área segura.

“Tras salir de los salones llegamos al punto de encuentro, y quienes se desmayan o convulsionan son llevados a donde está el personal de la Cruz Roja”, explicó Andrés Llorente, estudiante del plantel.

Durante el ejercicio se reportaron dos desmayos reales en estudiantes de kínder, quienes fueron atendidos oportunamente por la Cruz Roja Panameña.

En Coclé, más de 60 instituciones públicas y empresas privadas también participaron de la jornada. En la Escuela Simeón Conte de Penonomé, se evacuaron 714 personas durante un ejercicio que simuló un incendio.

En este caso, dos estudiantes representaron a personas heridas y una persona con discapacidad fue asistida en la evacuación, logrando que todos salieran del edificio de manera ordenada y segura.

Con información de Eduardo Javier Vega, Yiniva Caballero y Nataly Reyes