Simulacro Nacional: Alcaldía de Panamá pasa la prueba con evacuación rápida y organizada

Panamá/En el marco del Día Internacional de la Prevención de Desastres y del Simulacro Nacional Multiamenazas, la Alcaldía de Panamá llevó a cabo este lunes un simulacro de sismo en el edificio Hatillo, ubicado en la avenida Cuba, con la participación activa de su personal y equipos de emergencia.

Apenas se activó la alarma, se desplegó el protocolo de evacuación y los funcionarios desalojaron de inmediato las instalaciones, dirigiéndose al parque frente al edificio como punto de encuentro seguro. La actividad forma parte de una serie de ejercicios realizados este día por instituciones públicas y organismos de seguridad para fortalecer sus capacidades de respuesta ante situaciones de emergencia.

Más temprano, un simulacro similar se llevó a cabo en el cuartel Ricardo Arango, sede central del Cuerpo de Bomberos de Panamá, donde las autoridades reportaron resultados positivos.

En apenas cuatro minutos se logró evacuar a la totalidad del personal presente en la Alcaldía, incluyendo a una mujer embarazada, menores de edad y bebés, demostrando la eficacia de los protocolos establecidos.

Durante el ejercicio en la Alcaldía, también se contó con la participación de unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Policía Municipal y el Cuerpo de Bomberos, quienes supervisaron la evacuación y coordinaron la atención preventiva en la zona. Las sirenas de alerta permanecieron activas durante la operación, como parte del protocolo de emergencia.

El propósito principal de estas acciones es poner a prueba la capacidad de reacción, coordinación y evacuación de las entidades públicas ante eventos sísmicos u otras emergencias. Además, las autoridades destacaron la importancia de que la población implemente medidas similares en sus hogares, oficinas y comunidades para estar preparados en caso de un desastre real.

Más tarde, se realizará otro simulacro en el Instituto Conmemorativo Gorgas, ubicado en la avenida Justo Arosemena, que forma parte de la agenda de ejercicios coordinados a nivel nacional.

Estos simulacros buscan no solo evaluar el tiempo de respuesta de las instituciones, sino también promover una cultura de prevención y autoprotección entre los ciudadanos, recordando que la preparación es clave para reducir riesgos y salvar vidas ante cualquier eventualidad natural.

Con información de Luis Jiménez.