Invertir en resiliencia: el llamado del Sinaproc durante simulacro nacional que se realiza hoy

Panamá/En el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) realiza hoy un simulacro nacional multiamenazas con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y mejorar la capacidad de respuesta de la población ante diferentes escenarios de emergencia.

Durante la entrevista, Omar Smith, vocero del Sinaproc, recordó que el año pasado participaron 174 mil personas en estos ejercicios, el 70 % de ellas menores de edad, y destacó que este 2025 el propósito es mantener y ampliar esa participación.

Este año lo que se espera es repetir eso y tratar de entonces de poder generar no solamente la sensibilidad que en algún momento tuvimos nosotros cuando éramos niños, sino también poder generar mejores capacidades de preparación y respuesta para las diferentes situaciones de emergencia”, explicó Smith.

El funcionario manifestó que estos ejercicios son parte esencial del proceso de fortalecimiento institucional y comunitario en materia de protección civil. “Lo que estamos viendo es un simulacro, es parte de los procesos de capacitación y lo que busca es aumentar nuestra capacidad para poder responder mejor a diferentes temas a nivel nacional”, indicó.

Sobre los escenarios del ejercicio, Smith detalló que se trata de un simulacro multiamenazas que se desarrollará a nivel nacional. Explicó que el ejercicio incluye la participación de distintas brigadas capacitadas en evacuación, primeros auxilios y comunicaciones.

Smith aclaró que la realización del simulacro no responde a ninguna alerta real. “Es oportuno decir que no ha sucedido nada. Esto no está asociado a la existencia de un terremoto. Lo que se busca es generar una capacidad de respuesta. Panamá se está sumando a una red de países que tienen estos procesos abiertos desde hace más de 15 años.”

Tras el ejercicio, se recopilará información de todas las instalaciones participantes en una plataforma centralizada. “A las 12 del día, 12:30 debemos estar recibiendo los primeros reportes o rindiendo un balance. Los primeros reportes los vamos a estar recibiendo tal vez 10:30, 11 de la mañana. Tal vez a las 12 ya debemos tener un número grueso para poder informar cómo nos fue”, explicó Smith.

En el cierre de la entrevista, el vocero de Sinaproc recordó que el concepto de “desastre natural” es incorrecto, y que la prevención juega un papel determinante en la reducción de riesgos.

Es relevante indicar que los desastres no son naturales. Las amenazas son las que son naturales. Por ejemplo, si hay inundaciones recientes y usted vive al lado de un río, no puede decir que el desastre es natural; está en un área de riesgo”, señaló.

En ese sentido, hizo un llamado a invertir en resiliencia como principal herramienta para reducir pérdidas humanas y económicas.

“Las cifras muestran que el coste directo de un desastre se multiplica por 11. Naciones Unidas insta a reforzar presupuestos y asistencia para enfrentar estas situaciones. Lo que se busca es generar sensibilización y mejorar nuestras capacidades colectivas.”