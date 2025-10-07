Inadeh tendrá nuevos cursos y construirá talleres en Bocas del Toro

Oportunidades de empleo y negocios se realizarán en Bocas del Toro con los nuevos cursos.

Bocas del Toro/El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) invertirá 800 mil dólares en la construcción de nuevos talleres en su centro de formación en Chinguinola, con la finalidad de dar oportunidades de empleo y capacitación técnica en Bocas del Toro.

Los nuevos cursos que se estarán realizando serán de modistería, gastronomía y electricidad; con estos nuevos espacios, jóvenes y adultos podrán acceder a esta disciplina sin ningún costo, enfocados en oficios con alta demanda laboral. En que permite mejorar sus oportunidades de empleo y así también emprender sus propios negocios.

Los cursos no solo van a formar habilidades técnicas, sino que también van a fortalecer los sectores clave como el turismo, el comercio y los servicios, en que generan un efecto auténtico en la economía local.

La directora general Inadeh, Yajaira Pitti, señala que “cada taller que construimos es una puerta al futuro; con esta nueva instalación, más personas en Bocas podrán capacitarse y transformar su vida con empleos dignos y mejores oportunidades”.

El Inadeh reafirma su compromiso de llevar formación técnica de calidad a todas las regiones del país e ir apostando al desarrollo y la inclusión a través del aprendizaje.