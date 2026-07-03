Más de 2,400 cursos del Inadeh estarán disponibles desde el 6 de julio

La directora general del Inadeh, Yajaira Pitti , explicó que la preinscripción es necesaria para organizar los grupos, asignar salones, definir docentes y preparar los insumos requeridos para cada área de formación.

Panamá/El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) abrió el proceso de preinscripción para su tercer periodo de formación, que iniciará el próximo lunes 6 de julio con más de 2,400 cursos disponibles a nivel nacional, en modalidades presencial, virtual y mediante acciones móviles.

La directora general del Inadeh, Yajaira Pitti, explicó que la preinscripción es necesaria para organizar los grupos, asignar salones, definir docentes y preparar los insumos requeridos para cada área de formación. Cada grupo estará integrado por un máximo de 25 estudiantes.

La preinscripción lo que le sirve al sistema nuestro es para ubicar los salones por la cantidad de estudiantes. Entonces, cada vez que ya usted está preinscrito, por ejemplo, el grupo A, ya tú lo cierras porque ya tenemos 25 preinscritos del curso, por ejemplo, de soldadura”, explicó Pitti.

La funcionaria señaló que, una vez conformados los grupos, la institución procede con la asignación del profesor, el centro de formación correspondiente y los horarios. “Para nosotros es importante porque de esa manera le damos la oportunidad a la creación de los distintos grupos, los distintos salones y el orden respectivo para la adjudicación de los profesores de cada área de formación”, indicó.

Para este tercer periodo, el Inadeh tendrá disponibles alrededor de 2,492 cursos. Pitti detalló que la oferta incluye formación virtual, presencial y acciones móviles, estas últimas coordinadas con autoridades locales e instituciones aliadas para llevar capacitaciones a comunidades específicas.

Entre los cursos con mayor demanda en la ciudad capital están tecnología, idiomas y gastronomía. En San Miguelito se solicitan con frecuencia cursos de belleza, modistería y sastrería; mientras que en Arraiján existe mayor interés en refrigeración, tornería y soldadura.

En el interior del país, la demanda varía según la provincia. En Coclé se solicitan cursos relacionados con turismo e inglés; en Penonomé, equipo pesado; en Chiriquí, cursos agroindustriales, salud animal e inseminación artificial; y en Bocas del Toro se trabaja en una nueva línea de formación para la atención de motores fuera de borda.

Sobre los requisitos, Pitti explicó que los cursos están dirigidos a panameños y a extranjeros con residencia permanente. “Tiene que ser panameño, nacional, y el extranjero que aplique tiene que ser aquello que esté en la condición de residente permanente”, manifestó.

La directora reiteró que los cursos estarán disponibles a nivel nacional y que el objetivo de la preinscripción es garantizar una mejor organización académica antes del inicio formal de las clases.

Con información de Yami Rivas.