Ifarhu iniciará el primer pago del Pase-U 2026 en la provincia de Los Santos

La entidad informó que la jornada de pagos estará dirigida a estudiantes beneficiarios de distintos centros educativos de la provincia y se desarrollará en sedes habilitadas según el distrito y corregimiento de procedencia.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que, a partir del martes 7 de julio, iniciará el primer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) correspondiente al año 2026 en la provincia de Los Santos.

La entidad informó que la jornada de pagos estará dirigida a estudiantes beneficiarios de distintos centros educativos de la provincia y se desarrollará en sedes habilitadas según el distrito y corregimiento de procedencia.

De acuerdo con el cronograma, la atención se brindará en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

El martes 7 de julio se efectuará la entrega del beneficio a estudiantes de centros educativos de los distritos de Los Santos y Las Tablas, mientras que el miércoles 8 de julio continuará la jornada para otros planteles educativos del distrito de Las Tablas.

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Martes 7 de julio

Centro de pago: I.P.T. Azuero

I.P.T. Azuero.

Centro de pago: Instituto Coronel Segundo Villarreal

Instituto Coronel Segundo Villarreal.

C.E.B.G. Nicanor Villalaz.

I.P.H.E. de La Villa.

Colegio Integral de Azuero.

Academia Bilingüe Rose Marie Tapia.

Escuela San Agustín.

Escuela El Señor de los Milagros.

Escuela Santa Ana.

Escuela Los Ángeles.

Escuela Los Olivos.

Escuela El Bijao.

Escuela El Guayabal.

Escuela El Guásimo.

Escuela San Luis.

Escuela La Colorada.

Escuela Guararéito La Limona.

Escuela Las Cruces.

Escuela La Laja.

Escuela Las Guabas.

Escuela Tres Quebradas.

Escuela Villa Lourdes.

Academia Internacional Santa Fe.

Escuela Agua Buena.

Escuela José de los Santos Moreno.

Escuela Las Zatras.

Escuela María Beatriz Rodríguez.

Escuela Llano Largo.

Miércoles 8 de julio

Centro de pago: Escuela Presidente Porras

Escuela Presidente Porras.

Centro de pago: Escuela Claudio Vásquez

Escuela Claudio Vásquez.

Centro de pago: Oficinas IFARHU Las Palmitas – Centro Estudiantil María I. García

Colegio Manuel María Tejada Roca.

Escuela Carlos M. Ballesteros.

Instituto Carlos M. Ballesteros.

Escuela Nemesio Medina.

Escuela Plinio A. Tejada.

Escuela Gustavo Batista.

Escuela Antonio González.

Escuela La Tiza.

Escuela Amaris Durán de Vidal.

I.P.H.E. Los Santos.

Escuela Benilda Céspedes Tablas Abajo.

Escuela Melquisedec Vásquez.

Centro Educativo Santa Isabel.

Escuela Bajo Corral.

Escuela Las Lagunitas.

Escuela Ofelia C. de Acevedo.

Escuela San José.

Escuela San Miguel.

Escuela Taboga.

Escuela Sergio González Ruiz.

Escuela Carlos M. Espino.

Escuela El Guayabo.

Escuela Valle Rico.

Escuela Oria.

CADI Bilingual Academy.

C.E.B.G. Jaime Alba.

Escuela Alejandro González H.

Escuela Palmira.

Escuela El Muñoz.

Escuela El Pedregoso.

Escuela La Miel.

El Ifarhu exhortó a los acudientes y beneficiarios a verificar la fecha, el centro de pago y el centro educativo que les corresponde antes de asistir, con el fin de agilizar el proceso de entrega del beneficio.

La institución reiteró que este desembolso forma parte del primer pago del Pase-U 2026, programa que busca incentivar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y apoyar a las familias panameñas con los gastos escolares.