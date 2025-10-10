Tras varios años, inauguran nuevos centros educativos en Bocas del Toro

👉🏻 El proyecto incluyó el diseño, desarrollo de planos, construcción de nuevos pabellones y reparaciones generales, con una inversión de $816,118.39.

Bocas del Toro/Después de ocho años de espera, fue inaugurada oficialmente el nuevo Centro Educativo Básico General de Miraflores, ubicado en la provincia de Bocas del Toro, según informó el Ministerio de Educación (Meduca).

El proyecto incluyó el diseño, desarrollo de planos, construcción de nuevos pabellones y reparaciones generales, con una inversión de $816,118.39. Con esta obra, el Meduca busca beneficiar de forma directa a 189 estudiantes y sus familias.

Durante su visita a la provincia, la ministra de Educación, Lucy Molinar, también entregó las nuevas infraestructuras de la Escuela La Gloria, situada en el distrito de Changuinola.

Este segundo proyecto, que contó con una inversión de $1,265,291.03, tiene capacidad para 600 estudiantes y actualmente atiende a 492 alumnos. Las mejoras incluyeron el diseño, desarrollo de planos, construcción de pabellones y trabajos de reparación general del plantel.