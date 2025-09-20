Inauguran el Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida de la CSS

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida fue inaugurado este viernes 19 de septiembre en el corregimiento de Calidonia, en el edificio donde antes funcionaba Renta 5.

La nueva instalación de la Caja de Seguro Social (CSS) estará dedicada a la salud ocupacional y concentrará diversos servicios de atención para los asegurados.

El centro médico cuenta con 10 pisos y ofrece especialidades en ortopedia, medicina física y rehabilitación, neumología, cardiología, oftalmología, dermatología, otorrinolaringología y medicina ocupacional. Además, incorpora un centro de rehabilitación laboral y readaptación profesional, un centro especializado en medicina del trabajo y una sección de química analítica y toxicología.

En cuanto a equipamiento, dispone de tecnología de última generación, como equipos de resonancia magnética, tomografía computarizada y laboratorios especializados en salud ocupacional.

El director general de la CSS, Dino Mon, señaló que este instituto busca convertirse en un referente nacional en la prevención de riesgos, diagnóstico oportuno y tratamiento especializado.

“Desde aquí se instrumentarán todas las estrategias de salud ocupacional para el país. Integraremos programas que llegarán a cada provincia, a cada empresa y a cada centro de trabajo”, manifestó.

Además de los servicios de salud, la CSS trasladará a esta sede varias oficinas administrativas. Entre ellas, la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas (antes en el Edificio Bolívar), el Departamento de Gestión y Traslado de Pacientes (ubicado en Los Mosqueteros) y las agencias de Vía España y Parque Lefevre.

También se reubicarán las coordinaciones y programas nacionales de salud (hoy en el edificio Bolivín), la Dirección Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, la Coordinación de Hemodiálisis, la Dirección Ejecutiva Nacional de Atención al Asegurado y las comisiones médicas calificadoras, actualmente en la vía Ricardo J. Alfaro. El instituto lleva el nombre del doctor Francisco Díaz Mérida, reconocido como pionero y padre de la salud ocupacional en Panamá.