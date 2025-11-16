Incautan 181 paquetes de presunta droga en dos contenedores en un puerto del Pacífico

El cargamento fue asegurado de inmediato y puesto a disposición de las autoridades competentes.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco de las acciones estratégicas del Plan Firmeza, las autoridades decomisaron 181 paquetes de presunta droga dentro de dos contenedores en uno de los principales puertos del litoral Pacífico.

El hallazgo ocurrió durante una revisión minuciosa realizada por unidades policiales con el apoyo de equipos caninos y sistemas de escaneo tecnológico, procedimiento que permitió detectar las anomalías en la carga que había arribado recientemente a la terminal portuaria.

La operación forma parte de los esfuerzos coordinados para reforzar la seguridad y combatir el tráfico ilícito en los corredores marítimos del país.