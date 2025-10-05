Incautan más de $10,700 en efectivo en el aeropuerto de Panamá Pacífico.

La Autoridad Nacional de Aduanas indicó que, durante un control rutinario en el área de carriles, la mujer declaró portar $9,851 y aseguró no tener más dinero que reportar.

Ciudad de Panamá, Panamá/Al menos 10,701 dólares en efectivo fueron decomisados a una pasajera de nacionalidad cubana que arribó en días pasados a la terminal aérea de Panamá Pacífico, procedente de La Habana, Cuba.

La Autoridad Nacional de Aduanas indicó que, durante un control rutinario en el área de carriles, la mujer declaró portar $9,851 y aseguró no tener más dinero que reportar.

Te podría interesar: Gisèle Pelicot se enfrentará de nuevo a uno de sus presuntos violadores en Francia

Sin embargo, ante inconsistencias en su declaración, una inspectora de Aduanas ordenó una revisión secundaria, realizada en presencia de personal del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) como testigo.

Indicaron que en la inspección se hallaron $850 adicionales ocultos dentro de la funda de un teléfono celular, lo que elevó el total a $10,701, monto que supera el límite permitido para ingresar al país sin declaración formal.

Las autoridades informaron que el caso fue puesto a órdenes de la Fiscalía, mientras que el dinero y las evidencias fueron remitidos para los trámites legales correspondientes.