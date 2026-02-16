Incautan más de 2 mil paquetes de presunta sustancia ilícita en el Pacífico

Los operativos se ejecutaron de manera coordinada con la Policía Nacional, como parte de las estrategias de seguridad desplegadas durante el Operativo Carnaval Seguro 2026.

Ciudad de Panamá/El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) asestó dos nuevos golpes al narcotráfico en aguas del Pacífico, con la incautación de más de 2,000 paquetes de presunta sustancia ilícita en operaciones desarrolladas en distintos puntos del litoral.

En una primera acción, las unidades decomisaron 936 paquetes que se encontraban ocultos dentro de un contenedor procedente de Ecuador, el cual estaba en tránsito por el fondeadero de la Zona del Pacífico, en la provincia de Panamá.

Posteriormente, en otra intervención realizada al sur de isla Jicarón, en la provincia de Veraguas, las autoridades lograron el decomiso de 1,263 paquetes adicionales de presunta droga que eran transportados por vía marítima. En esta acción fueron aprehendidos tres hombres presuntamente vinculados al cargamento ilícito.

De acuerdo con los informes oficiales, la segunda incautación supera la tonelada de sustancia ilícita, cuyo tipo será determinado mediante los análisis correspondientes por las autoridades competentes.