Incautan 39 paquetes de drogas en contenedor con destino a Nueva Zelanda

La Policía Nacional aseguró que continúa en estrecha colaboración con autoridades portuarias y organismos internacionales, con el objetivo de combatir el narcotráfico transnacional.

Una incautación de 39 paquetes con presunta sustancia ilícita, en un puerto del Pacífico, realizó la Fiscalía de Drogas de la Procuraduría General de la Nación en conjunto con la Policía Nacional.

Se trata de un cargamento que fue ubicado dentro de un contenedor procedente de Marruecos, con tránsito en Panamá y destino final Nueva Zelanda.

El hallazgo se dio como parte de las acciones rutinarias y aleatorias que se realizan en estos puertos. Posteriormente, se procedió a realizar el allanamiento y registro, dando con los 39 paquetes de presunta droga.

Acciones

Según informó el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, hasta el cierre de agosto de 2025 se han incautado hasta siete toneladas de estupefacientes en contenedores ubicados en diferentes terminales portuarias de Panamá. Esta situación ha encendido las alertas entre las autoridades de seguridad, quienes buscan intensificar las acciones de control y vigilancia.

Ante esta situación, se acordó en una reunión celebrada entre altos mandos de seguridad coordinar esfuerzos para enfrentar de manera más efectiva el trasiego de drogas, especialmente aquellas destinadas a Europa, donde Panamá sigue siendo un punto estratégico de paso para organizaciones criminales internacionales.

Uno de los temas críticos abordados en el encuentro fue el uso intermitente de escáneres por parte de la Autoridad Nacional de Aduanas. El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, explicó que la falta de personal capacitado ha provocado que estos dispositivos no operen de forma continua, situación que podría estar siendo aprovechada por organizaciones criminales.

“Si se cuida el detalle, es que la Autoridad de Aduanas deja de funcionar en la modalidad de escáner en algunos momentos por falta de personal preparado para el manejo de estos equipos. Hoy hablamos de esto en la reunión y se estableció que en 15 días debe haber una solución para garantizar que los escáneres operen las 24 horas del día”, puntualizó Ábrego.

El ministro también anunció que el presidente de la República sostendrá próximamente una reunión con los gerentes de los puertos, como parte de las acciones de alto nivel para reforzar la seguridad portuaria y cerrar el cerco al narcotráfico.