Incendio deja sin hogar a familia de San Miguelito; necesitan materiales y alimentos

Las personas, empresas y organizaciones interesadas en colaborar pueden canalizar sus donaciones a través de la Junta Comunal de José Domingo Espinar , que también dispone de mano de obra para apoyar los trabajos de reconstrucción.

San Miguelito, Panamá/Una familia de cuatro integrantes quedó sin hogar luego de que un incendio consumiera prácticamente por completo su vivienda, ubicada en calle S, sector de Villa Guadalupe, en San Miguelito, el pasado sábado. Ahora necesitan ayuda para recuperar un techo seguro y atender las necesidades básicas de sus integrantes.

En la residencia vivían tres hermanas junto a su padre, un adulto mayor de 85 años que permanece encamado y tiene dificultades de movilidad y ceguera. Una de las hijas, de 54 años, también requiere asistencia permanente debido a que tiene discapacidad visual y auditiva, además de movilidad reducida.

Todos lograron salir con vida y una de las hermanas tuvo que ser trasladada al Hospital San Miguel Arcángel para recibir atención médica.

Eikel Beitía, una de las integrantes de la familia, relató las dificultades que enfrentaron durante la emergencia y cómo tuvo que dividirse para atender a sus familiares.

Las primeras evaluaciones indican que la estructura de la vivienda también pudo resultar comprometida por las llamas, por lo que la familia necesitará materiales de construcción para recuperar un espacio donde pueda vivir en condiciones seguras.

El representante de José Domingo Espinar, Guillermo García, explicó que se trata de una familia con condiciones económicas difíciles y que solamente una de las hermanas cuenta con empleo.

García destacó también la solidaridad de los vecinos, quienes intervinieron durante el incendio para ayudar a sacar de la vivienda al adulto mayor y a otra de las integrantes de la familia, evitando que se registraran pérdidas humanas. Sin embargo, algunas mascotas murieron durante el siniestro.

“Lo que pedimos a todos, sobre todo empresas constructoras, materiales de construcción. Nosotros tenemos mano de obra en la junta comunal, pero necesitamos que nos den colaboración más que a nosotros a la familia”.

¿Cómo ayudar a la familia Beitía?

La familia necesita materiales de construcción, alimentos, leche, pañales desechables para adultos y otros artículos de primera necesidad.

Las personas, empresas y organizaciones interesadas en colaborar pueden canalizar sus donaciones a través de la Junta Comunal de José Domingo Espinar, que también dispone de mano de obra para apoyar los trabajos de reconstrucción.

La ayuda permitirá atender las necesidades inmediatas de sus integrantes y avanzar en la recuperación de la vivienda que perdieron a causa del incendio.

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Con información de Yenny Caballero