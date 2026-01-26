Incendio en vertedero de Penonomé es controlado, pero persiste emanación de humo tóxico

Hasta el momento, no se ha establecido el tiempo que tomarán estos trabajos, lo que ha generado preocupación entre los residentes de las áreas aledañas, debido a la persistencia del humo.

Coclé/Un incendio registrado la tarde del domingo en la tina B del vertedero municipal del distrito de Penonomé fue controlado por los bomberos; no obstante, la situación continúa generando una densa emanación de humo tóxico que mantiene en alerta a residentes y autoridades locales.

De acuerdo con el Departamento de Aseo del Municipio de Penonomé, aunque el fuego ya no representa un riesgo activo, las labores de remoción de desechos en el vertedero están provocando la liberación de humo, producto del movimiento de la basura acumulada.

“Actualmente mantenemos el vertedero acordonado. Prácticamente no hay fuego; lo que tenemos es emanación de humo. Lo estamos controlando con maquinaria pesada, removiendo la basura y utilizando camiones cisterna para aplicar agua y espuma, esta última facilitada por el Cuerpo de Bomberos”, indicó Zoila Osorio, del Municipio de Penonomé.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se ha establecido el tiempo que tomarán estos trabajos, lo que ha generado preocupación entre los residentes de las áreas aledañas, debido a la persistencia del humo, perceptible incluso desde la vía Interamericana.

El Departamento de Aseo explicó que las labores se desarrollan por etapas, como parte de un proceso técnico necesario para mitigar completamente los efectos del incendio. En tanto, el Cuerpo de Bomberos de Panamá continúa brindando apoyo con la aplicación de espuma para neutralizar de forma más efectiva los focos de calor restantes.

