Incendio en Villa Grecia: Bomberos reportan pérdida total de galera de muebles en la vía Transístmica

Para atender la emergencia, se trasladaron al lugar tres vehículos de extinción de incendio y un vehículo cisterna.

Ciudad de Panamá/Caleb Rodríguez, director de Operaciones del Cuerpo de Bomberos, confirmó que una galera de la empresa Coramusa fue afectada en su totalidad por un incendio en el área de Villa Grecia, sobre la vía Transístmica.

"Fuimos alertados a eso de las 6:28 de la mañana sobre un incendio en el área de Villa Grecia, específicamente con una de las galeras de una empresa de muebles", manifestó Rodríguez, quien añadió que en el lugar se almacenaba material de madera, lo que avivó las llamas.

Para atender la emergencia, se trasladaron al lugar tres vehículos de extinción de incendio y un vehículo cisterna que realizaron las maniobras de extinción. "En el lugar mantenemos aproximadamente unas 25 a 30 personas en labores de extinción de incendio", añadió el director de Operaciones.

Recursos limitados tras segundo incendio en 48 horas

Rodríguez informó que la galera se perdió en su totalidad y que las labores actuales se enfocan en proteger las estructuras aledañas. "Lo que nos mantenemos ahorita mismo es trabajando de manera defensiva para que las estructuras que son aledañas a esta galera no sean afectadas", explicó.

"Ya el incendio está siendo confinado; nos mantenemos en el lugar solamente por evitar la propagación", manifestó Rodríguez.

El director de Operaciones reconoció que los recursos del Cuerpo de Bomberos son limitados y que este incidente representa un desafío operativo. "Este es el segundo incendio de grandes proporciones, o de proporciones medias, se podría decir, en menos de 48 horas", señaló.

Rodríguez añadió que la institución está trabajando para adquirir más recursos que permitan una mejor respuesta a la comunidad.

Sobre el tiempo estimado para controlar completamente el siniestro, el funcionario indicó que se requiere continuar con las labores de remoción de escombros. "Vamos a seguir en el lugar el tiempo que sea necesario, pero creemos, por experiencia, aproximadamente unas 3 a 4 horas más para terminar con lo que vendría siendo los escombros, para que posteriormente se hagan las investigaciones pertinentes en el lugar", concluyó Rodríguez.

Con información de Nicanor Alvarado.