Inconformidad en la policlínica JJ Vallarino: exámenes médicos tardan en ser entregados

Los pacientes hacen quejas por demora de resultados de exámenes en la policlínica de JJ Vallarino.

Ciudad de Panamá/Asegurados de la policlínica JJ Vallarino de la Caja del Seguro Social (CSS) presentan molestia por las horas de espera de resultado de exámenes.

Los pacientes mencionan que deben esperar de 4 a 5 meses para obtener su prueba de mamografía y de Papanicolaou, en la cual nunca están a tiempo y pierden su cita. También mencionan las largas filas que deben hacer para obtener cupos limitados, en los cuales el médico no se presenta para atender.

Lo que piden los asegurados es agilidad en los procesos. Esto es para que no tengan que esperar tantos meses para tener que hacerse su chequeo u operaciones. Además, esperan tener más cupos para no tener que madrugar todo el tiempo a las cinco de la mañana para recibir su servicio médico.

La dirección médica de la policlínica de la CSS hace mención a que la capacidad está rebasada, que solamente en mamografía se está recibiendo 4 veces más demanda de capacidad que tienen para atender.

Por lo tanto, se mantienen las quejas y lo que recomienda es que se abra más policlínica en el área de Panamá Este.

Con información de Nicanor Alvarado