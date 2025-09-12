Incrementan los actos de vandalismo contra unidades de MiBus: más de 380 casos reportados este año

MiBus ha contabilizado 382 incidentes de daños intencionales a unidades, lo que obliga a retirar buses de circulación y afecta a usuarios con demoras y rutas interrumpidas.

Ciudad de Panamá/El sistema de transporte público MiBus enfrenta una situación preocupante por el aumento de actos de vandalismo en sus unidades. De acuerdo con el reporte, en lo que va del año se han contabilizado 382 casos de daños.

Las imágenes del video muestran diferentes tipos de afectaciones: vidrios quebrados, asientos cortados, rayones en la carrocería y grafitis tanto en el interior como en el exterior de los autobuses. Estos hechos obligan a retirar temporalmente las unidades de circulación para su reparación, lo que impacta la operación diaria.

Juan Yau, director de operaciones y logística de MiBus, señaló que este tipo de actos no solo representan un gasto adicional, sino que afectan directamente a los pasajeros que dependen del sistema. Subrayó que las unidades vandalizadas deben pasar por procesos de mantenimiento antes de volver a circular, lo que disminuye la disponibilidad en las rutas.

Yau también hizo un llamado a la conciencia ciudadana, indicando que el transporte público es un bien común que debe ser cuidado por todos, ya que los daños perjudican a los miles de usuarios que utilizan los autobuses diariamente.

La empresa insiste en que estos incidentes se han vuelto frecuentes en diferentes puntos de la capital y que la cifra continúa en aumento, lo que genera un desafío constante para mantener la flota en condiciones óptimas.

