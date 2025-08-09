Incremento de hurtos en Veraguas impulsa reunión de alcaldes con el ministro de Seguridad

Santa Fe, Veraguas/El distrito de Santa Fe se ha convertido en el más afectado por los recientes casos de hurto en la provincia de Veraguas. En una sola noche, las autoridades locales reportaron seis incidentes delictivos, lo que ha encendido las alarmas en la zona norte de la provincia.

Distritos como San Francisco, Calobre y Santa Fe han registrado un aumento en los delitos, lo que llevó a sus autoridades a reunirse con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego. El funcionario anunció que se estará reforzando la presencia policial en la región, con agentes adicionales destinados a resguardar la seguridad de la población.

En el caso de Santa Fe, se asignaron tres agentes policiales para patrullaje nocturno, con base en la subestación local, en un esfuerzo por contener la ola de hurtos que afecta a las comunidades.

Te podría interesar: Reclutamiento para la justicia comunitaria arrancó en Los Santos

Ábrego señaló que, aunque la mayor incidencia se concentra en Santa Fe, municipios vecinos también han sido víctimas de la delincuencia. Sin embargo, señaló que para una respuesta más efectiva se requieren más recursos, incluyendo vehículos, motocicletas y personal adicional.

El ministro indicó que no se trata de incorporar cientos de policías, sino entre 40 y 60 agentes más, que se espera asignar a la provincia antes de finalizar el año. “La idea es que trabajen de forma conjunta con los alcaldes para combatir la delincuencia local”, dijo.

La reunión entre Ábrego y los alcaldes de Veraguas tuvo como principal tema la seguridad, en medio de la creciente preocupación ciudadana por los delitos registrados en la región.

Con información de Ney Castillo