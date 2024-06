Ministro de Comercio sobre mutuos acuerdos con directivos de Etesa: cumplen con la norma vigente

Ciudad de Panamá/"En virtud de lo antes presentado, puedo expresar que los procedimientos desarrollados y decisiones tomadas dentro del caso en asunto, han sido realizados cumpliendo la normativa vigente y dentro del marco de gestión estándar para estos casos durante más de dos décadas, por lo que a criterio de la Junta Directiva no se contempló que al cumplir la normativa pudiera considerarse una actuación irregular o indebida dentro del giro de actividades de la empresa".

Con esa respuesta, el hasta hoy ministro de Comercio e Industria, Jorge Rivera Staff y presidente de la junta directiva de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), respondió al procurador de la Administración, Rigoberto González, por los cuestionamientos que hizo al mutuo acuerdo por 249,196.56 dólares, firmado por Carlos Mosquera Castillo, actual gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), para abandonar la institución una vez que cambie el gobierno, mañana 1 de julio.

La respuesta se da, luego de una semana de conmoción y asombro ciudadano tras salir a la luz los montos de las millonarias indemnizaciones, que en total suman los $959 mil 919 dólares y con las cuales saldrían de sus cargos, este 30 de junio, el gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), Carlos Mosquera Castillo, al menos dos gerentes más y otros tres directores de departamentos.

Staff, explicó que el gerente general de Etesa es nombrado y podrá ser removido únicamente por la junta directiva", y no por el Órgano Ejecutivo, y luego de ser nombrado suscribe un contrato de trabajo con la empresa y se somete al derecho privado. Para sustentar lo dicho, Staff mostró un recuadro que resume las terminaciones laborales anteriores desde el año 2000.

También indicó que los contratos de trabajo que suscribe ETESA con todos sus colaboradores, son por tiempo indefinido y en ningún momento de su existencia jurídica son sometidos a una norma distinta a aquellas de Derecho Privado precitadas.

En cuanto a lo indicado respecto a la aplicabilidad de la Ley 24 de 28 de octubre de 2014, a ETESA como una empresa estatal, el criterio jurídico sustentado por el equipo legal de la empresa desde la misma fecha de aprobación de la Ley indicada, es que no es aplicable, ya que la misma es una norma de derecho público en la cual rige el principio de legalidad, siendo que ETESA no está incluida entre las entidades y empresas listadas expresamente como organizaciones objetivo de dicha Ley. Lo anterior resalta al revisar los 24 artículos (en específico, el 22 y 23) de la citada normativa legal, en los cuales no figura para su aplicación, ETESA.

Por otra parte, resaltó que los ingresos de Etesa no provienen del presupuesto general del Estado, sino del componente de transmisión en la tarifa del servicio público de electricidad que pagan todos los clientes del país, siendo dichos ingresos regulados y establecidos detalladamente por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). Es tan intensa la regulación de los ingresos de esta empresa (régimen muy similar que se aplica a las empresas distribuidoras de electricidad) que incluso se establece un monto máximo (Ingreso Máximo Permitido -IMP)que puede tener como ingresos la empresa durante el periodo tarifario correspondiente que en la actualidad es de 4 años, que además incluye por el lado de los gastos que los mismos deben estar dentro de lo que se conoce en la teoría regulatoria como "costos eficientes de la prestación del servicio".

Los altos funcionarios que, al igual que el gerente general Carlos Mosquera, firmaron "mutuo acuerdo" son: