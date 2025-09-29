MEF inicia actualización del Plan Quinquenal de Inversiones 2026-2030

La actualización se llevará a cabo mediante la plataforma informática PQISINIP, habilitada del 29 de septiembre al 31 de octubre de 2025.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección de Programación de Inversiones, anunció el inicio del proceso de actualización del Plan Quinquenal de Inversiones (PQI) para el periodo 2026-2030, un instrumento estratégico de mediano plazo que servirá de guía para la ejecución de programas y proyectos de inversión pública de las instituciones que integran el Sector Público No Financiero (SPNF).

La actualización se llevará a cabo mediante la plataforma informática PQISINIP, habilitada del 29 de septiembre al 31 de octubre de 2025, periodo durante el cual cada institución deberá registrar formalmente su plan de inversiones.

Con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas de las entidades, el MEF desarrollará un plan de capacitación enfocado en planificación y gestión de inversiones, facilitando así el proceso de construcción del PQI.

Entre los criterios establecidos para la elaboración de los planes quinquenales destacan:

Inclusión prioritaria de proyectos de continuidad.

Proyectos con financiamiento externo.

Proyectos respaldados con ingresos corrientes.

Proyectos bajo la modalidad de asociaciones público-privadas.

Proyectos bajo la modalidad de pago diferido.

Además, deberán alinearse con los objetivos y metas del Plan Estratégico de Gobierno 2025-2029, así como con los techos presupuestarios definidos para cada vigencia entre 2026 y 2030.

Durante la apertura de la jornada, el ministro encargado de Economía y Finanzas, Fausto Fernández, resaltó la importancia del proceso como parte de la visión de desarrollo del Gobierno Nacional.

“El cumplimiento de esta visión demanda el compromiso de todos los administradores públicos para garantizar el uso eficiente de los recursos, con miras a alcanzar los objetivos nacionales dentro de un marco fiscal responsable. Nos encontramos en un momento clave para el desarrollo del país, con condiciones favorables para el crecimiento económico, la generación de empleo y el cierre de brechas sociales”, afirmó Fernández.

Por su parte, el director de Programación de Inversiones, Rodolfo Reimer Tapia, destacó la participación de 84 instituciones del Sector Público No Financiero, subrayando el carácter técnico y colaborativo del proceso.

“Hemos creado un espacio técnico y colaborativo entre planificadores y recolectores de información para actualizar y programar adecuadamente los recursos del próximo quinquenio”, señaló.

Con esta iniciativa, el MEF busca consolidar una hoja de ruta que garantice una asignación eficiente, transparente y estratégica de los recursos públicos, orientada a impulsar el desarrollo económico y social del país en los próximos cinco años.